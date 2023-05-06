«Интерфакс»: Прилепин находится в тяжелом состоянии

«Интерфакс»: Прилепин находится в тяжелом состоянии7
- 6.05.2023, 17:20
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Его будут оперировать в нижегородской больнице.
Медики решили прооперировать в нижегородской больнице российского писателя-террориста Захара Прилепина, пострадавшего в результате подрыва автомобиля в субботу, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.
«Консилиум решил не перевозить в Москву, делать операцию в Нижнем Новгороде. Состояние оценивается как тяжелое», - сказал собеседник агентства.
По данным местных телеграм-каналов, Прилепин с места происшествия был доставлен вертолетом в Нижегородскую областную больницу имени Семашко.
Как сообщалось, 6 мая в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области сдетонировало взрывное устройство в автомобиле Audi Q7, в котором находился Прилепин. В результате происшествия «писатель» получил ранение, а его водитель погиб.
Согласно фотоснимку, опубликованному Следственным комитетом, автомобиль разорвало пополам, а на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров. Следствие квалифицировало произошедшее как теракт (статья 205 УК РФ).