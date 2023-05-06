Белорусы вчера наблюдали лунное затмение 6.05.2023, 17:39

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Впечатляющие фото.

Если вы вчера вечером были заняты делами и пропустили лунное затмение, то наверстывайте, зрелище было действительно интересное, пишет «Онлайнер».

Этот снимок сделал Павел, живущий в Кунцевщине. Минчанин специально вышел на улицу, чтобы вместе с дочкой посмотреть затмение. «Находились недалеко от 201-й средней школы. Сначала Луну не было видно из-за домов, потом, в начале десятого, она показалась, но самый пик уже прошел. И все равно Луна была значительно темнее, чем обычно. Фото сделано на камеру Canon EOC 5D Mark III, объектив MC-3M-5CA, снимал с рук», — уточнил Павел.

Началось все в 18:15, максимума затмение достигло в 20:22—20:24, а потом пошло на спад. К половине одиннадцатого вечера все закончилось.

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