Белорусы вчера наблюдали лунное затмение
- 6.05.2023, 17:39
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Впечатляющие фото.
Если вы вчера вечером были заняты делами и пропустили лунное затмение, то наверстывайте, зрелище было действительно интересное, пишет «Онлайнер».
Этот снимок сделал Павел, живущий в Кунцевщине. Минчанин специально вышел на улицу, чтобы вместе с дочкой посмотреть затмение. «Находились недалеко от 201-й средней школы. Сначала Луну не было видно из-за домов, потом, в начале десятого, она показалась, но самый пик уже прошел. И все равно Луна была значительно темнее, чем обычно. Фото сделано на камеру Canon EOC 5D Mark III, объектив MC-3M-5CA, снимал с рук», — уточнил Павел.
Нынешнего затмения ждали не только астрономы-любители, но и астрологи (у них, как известно, своя тема, и каждое движение планет, спутников и звезд что-то да значит). Что же происходило у нас над головами?
Не что иное, как полутеневое лунное затмение: на какой-то период времени Луна, проходившая через внешнюю область земной тени, теряла свою яркость, поскольку была меньше освещена солнцем. Однако она никуда не исчезала (если, конечно, не находилась за горизонтом, но это другая история).
Началось все в 18:15, максимума затмение достигло в 20:22—20:24, а потом пошло на спад. К половине одиннадцатого вечера все закончилось.