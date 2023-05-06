«Коммунальные службы решили проверить на стойкость людей в этом году» 6.05.2023, 17:56

1,348

Жители регионов против отключения горячей воды в мае.

В соцсетях появилось объявление Жодинской ТЭЦ: «Для подготовки тепловых сетей города Жодино к предстоящему осенне-зимнему периоду 2023-2024 года. ТЭЦ проведет испытания на теплопотери и опрессовку тепловых сетей. В связи с этим с 00.00 11 мая до 18.00 12 мая и с 15 по 26 мая в городе будет отсутствовать горячее водоснабжение».

Горожане отреагировали. Все комментарии, а их немало, резко отрицательны:

«Все для людей. Когда на улице — холод, дома — холод, только не хватает отключения горячей воды. Почему это нельзя сделать в летний период?».

«Да сколько можно!».

«Я против отключения. Коммунальные службы решили проверить на стойкость людей в этом году? Мало того, что отопление отключили 2 недели назад в самые холода, так ещё и одновременно и в жилом фонде, и в детских садах. Почему должны были мёрзнуть и болеть дети все эти две недели? Кто за это ответит? Для сравнения, в Минске был продлён отопительный сезон на это время. Так теперь ещё новость про воду... Единственная возможность согреться в такую нестабильную погоду, когда ночью температура опускается до 0. Неужели нельзя подождать, пока установится стабильная тёплая погода? Зачем устраивать такие испытания?».

«Дома и так холод, на улице холод».

«Почему всегда отключается вода при низких температурах? Неужели это нельзя сделать летом?».

«Каждый год одно и тоже! Почему нельзя отключить воду в летний период? Не у всех есть бойлеры! Видимо, жодинская ТЭЦ решила, что людям не помешает закаляться холодной водой».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».