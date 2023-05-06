Кто в Беларуси больше не сможет быть ИП? 6.05.2023, 18:16

Разобрали новый законопроект.

В «парламент» поступил проект закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». Он вносит изменения в другие законы и кодексы — от Гражданского до Налогового. Документ планируют рассмотреть в первом «чтении» на ближайшей «сессии». Office Life рассказывает о самых значимых изменениях.

Кто по-прежнему сможет быть ИП?

Документ меняет перечень видов деятельности, которые относятся к предпринимательству. Например, из этого списка убрали производство и переработку сельхозпродукции личных подсобных хозяйств, а также множество работ и услуг, в основном бытовых, которые в начале года были зачислены в перечень видов деятельности, облагаемых налогом на профессиональный доход (они перечислены в постановлении cовмина № 851).

Агроэкотуризм, ремесленная деятельность, а также работы и услуги, которые подразумевают уплату налога на профдоход, будут считаться индивидуальной предпринимательской деятельностью. Но агроэкотуризмом можно заниматься после вынесения решения райисполкома, а остальным — уведомив налоговый орган о применении этих особых режимов налогообложения. При этом совмещать работу на этих режимах и агроэкотуризм не разрешается.

После принятия нового закона те, кто зарегистрирован как ИП, смогут заниматься только теми видами деятельности, которые включат в перечень cовмина.

При этом ИП можно будет привлечь не более трех физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, предметом которых может быть выполнение работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности. Напомним, сейчас ИП тоже разрешается иметь трех работников, но предмет договоров с ними не ограничивается.

Что делать, если вида деятельности нет в «разрешающем» списке?

Те, чьих видов деятельности в перечне не окажется, смогут работать до конца 2025 года. Исключение коснется только организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий — при таком виде деятельности ИП можно быть только до 1 июля 2023 года.

Новых ИП с 1 июля 2023 года будут регистрировать только по видам деятельности, которые включат в перечень совмина.

Что делать, если вашей деятельности в списке не окажется? Переходить в юрлицо. Законопроект дает ИП право создать «коммерческую организацию, учреждаемую одним лицом, в порядке согласно приложению».

Напомним, еще в 2007 году появился механизм перевода ИП в статус юридических лиц в виде частных унитарных предприятий (ЧУП). Теперь организационно-правовая форма юрлиц, в которые могут преобразоваться ИП, в проекте не оговаривается. Действующее законодательство позволяет одному учредителю создавать не только УП, но и любые другие компании — ООО, ОДО и даже ОАО.

Документ по аналогии с практикой 2007 года предлагает ИП перейти в юрлицо, передав последнему все права и обязанности ИП. В частности, в законопроекте регламентируются особые условия создания юрлиц, включая вопросы передачи им имущества, используемого в предпринимательской деятельности, формирования уставного фонда, перерегистрации накладных и кассовых аппаратов, использования лицензий, увольнения или перевода сотрудников, расчетов с бюджетом и ФСЗН, использования жилья под офисы, передачи прав по аренде, а также по обязательствам ИП, в том числе по кредитам.

Кроме того, в проекте лишь оговаривается, что особенности правового регулирования вопросов налогообложения отношений, связанных с созданием ИП коммерческой организации, учреждаемой одним лицом, могут определяться иными законами, которые в этой части имеют большую юридическую силу по отношению к Налоговому кодексу.

С принятием законопроекта право на получение «господдержки» могут иметь только включенные в специальный реестр субъекты малого и среднего предпринимательства. В реестр будут включать сведения о физических и юридических лицах, которые попадают под критерии МСП. Например, это физлица, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность, а также малые организации, то есть такие, в которых средняя численность работников за календарный год составляет до 100 человек включительно. А вот микроорганизации в новой редакции закона не упоминаются.

Вести реестр в электронном виде будет Министерство по налогам и сборам. Кстати, подобные реестры есть в России и Казахстане.

Но есть и еще один момент. Включенные в реестр юрлица, в которых работает до 50 человек, приравниваются по размеру штрафов к ИП. Если за какое-либо нарушение санкции к ИП не применяются, то штраф для этих компаний уменьшается вдвое, а минимальный и максимальный размер штрафов для них будет таким же, как и для ИП.

Напомним, минимальный размер штрафа для ИП составляет 2 базовые величины, максимальный — 200, а за нарушения в сфере налогообложения — от 0,1 до 500 БВ, для юрлиц: минимальный — 5 БВ, максимальный — 1000 БВ.

Плательщики налога на профдоход и права потребителей

В определения изготовителя и продавца в Закон «О защите прав потребителей» добавлены физлица, осуществляющие изготовление (производство) товаров в рамках самостоятельной профессиональной деятельности.

Так что плательщикам НПД придется нести установленные этим законом обязанности, в том числе предоставлять потребителю информацию о наименовании, цене товара (работы, услуги), об условиях хранения товара (результата работы), пользования им, о реализации товара (выполнении работы, оказании услуги) без документов, подтверждающих его качество и безопасность, если обязательное подтверждение соответствия не требовалось.

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