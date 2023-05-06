Что приготовить вместо шашлыка, если в магазине разобрали все мясо? 6.05.2023, 18:24

Пять интересных идей для мангала.

Сезон дачных шашлыков и загородных пикников с мангалом белорусы открыли уже давно, поэтому некоторым мясо уже могло в буквальном смысле приесться. Если вам надоели и свинина, и курица, и домашние колбаски на гриле, стоит поэкспериментировать и попробовать что-то новое. Telegraf.news подобрал пять вкусных и несложных в приготовлении блюд, которые заменят (или дополнят) традиционный мясной шашлык на длинных майских выходных.

Рыба с лимоном

Для тех, кому надоело мясо, предлагаем запечь на мангале рыбу. Лучше всего выбирать для этого рыбу жирных сортов и брать тушки среднего размера. Прямо на решётке можно готовить такую рыбу, как скумбрия, форель, сом. Мариновать рыбу не надо — достаточно посолить и поперчить (если тушки крупные, придётся разрезать их на порционные кусочки).

В тушке рыбы нужно сделать несколько надрезов снаружи и вставить в каждый по ломтику лимона. Внутрь рыбы можно положить пару веточек розмарина для аромата и отправить на решетку или гриле до готовности.

Шампиньоны в сметанно-чесночном маринаде

«Шашлык» из шампиньонов стал уже практически классикой. Самый простой способ замариновать шампиньоны для мангала — в майонезе с чёрным перцем. Но есть и более оригинальные маринады, например, сметанно-чесночный. Для его приготовления в растопленное сливочное масло (примерно 50 г на полкило грибов) добавляют чеснок, пропущенный через пресс, солят и перчат по вкусу, соединяют с 50 г жирной сметаны. В этой смеси грибы нужно мариновать пару часов в прохладном месте, после чего можно нанизывать их на шампуры и готовить в течение 5–7 минут до золотистого цвета.

Баклажаны с маслом и чесноком

Дополнить мясо на гриле, безусловно, можно (и по мнению диетологов — даже нужно!) овощами. Классикой и одновременно блюдом изысканной кухни считаются баклажаны с маслом и чесноком.

Для этого овощи нужно предварительно подготовить — хорошо промыть, срезать хвостики, нарезать на 3-4 части продольно и замочить в подсоленной воде на полчаса (это нужно, чтобы баклажан не горчил).

Слив воду и промокнув кусочки баклажанов бумажным полотенцем, смазывают их смесью растительного масла и мелко рубленного чеснока. Посолив и поперчив, отправляют на мангал на 2-4 минуты, обжаривая с двух сторон до румяного цвета.

Лаваш с сыром

Самой быстрой горячей закуской для пикника, пожалуй, остаётся конвертики из лаваша с сыром. Для его приготовления тонкие листы лаваша разрезают на две части и выкладывают на них тёртый сыр (лучше всего подходят твёрдые сорта сыра, сулугуни).

Собственно, для вкусной закуски достаточно только этого, но можно добавить в сырную начинку ещё зелень, а сами конвертики смазать сливочным маслом — тогда получится ещё вкуснее. Свёрнутый в конвертики лаваш запекают на решётке мангале с двух сторон, до золотистости и подают горячим.

Картофель с беконом

А вот картофель можно приготовить на мангале не только в углях, как это часто делают, но и непосредственно над огнём, на шампурах. В паре с беконом получится очень ароматный и аппетитный «шашлык».

Для этого очищенный от кожуры картофель нарезают ломтиками, сбрызгивают растительным маслом и любимыми ароматными травами, а затем нанизывают на шампур, чередуя с тонкими ломтиками бекона. Жарят на углях до румяности и аппетитной корочки.

Между прочим, на мангале можно готовить не только основные блюда и гарнир, но и десерты! Например, можно приготовить оригинальный «шашлык» из бананов. Это будет идеальным блюдом для завершения приятного отдыха на природе.

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