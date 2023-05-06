«Путина в расчет не берут» 6.05.2023, 18:33

3,280

Политолог объяснил, почему воевать в Украине не стремится ни одна российская частная армия.

Боец Вооруженных сил Украины, политолог Кирилл Сазонов пошутил по поводу того, что для украинских защитников Бахмута не имеет значения, какого рода российских войск военных уничтожать. Именно поэтому украинский доброволец настаивает на том, что никакие «кадыровцы» ВСУ не напугают, так как они будут «утилизированы», как в свое время «вагнеровцы», пишет dialog.ua.

Опытный военный подчеркнул, что ни одна из российских частных армий не горит желанием ехать воевать в Украину, потому что отсюда они могут попросту не вернуться. Эти военные структуры, скорее всего, создают и готовят для другой цели: борьбы за власть внутри самой России.

Сазонов уверенно заявил: «Мы видим силуэт и нажимаем курок. Все. Нашим богам войны, артиллерии вообще «кадыровцы» там или «вагнеровцы» — нет никакой разницы: они получают координаты, по которым нужно бить и выполняют свою работу, потому нам не важно, кто там будет».

Затем Кирилл Сазонов прокомментировал заявление Пригожина о смене «вагнеровцев» на «кадыровцев» под Бахмутом:

- На самом деле, захочет ли Кадыров заводить туда свои войска, — это большой вопрос, потому что мы видим, что в России сейчас только ленивый еще не создал свою частную компанию. Они пытались, как обезьянки, скопировать наши батальоны теробороны и делать региональные подразделения, будто бы для войны в Украине, но пытались их не отпускать от себя. То есть Путина уже не берут в расчет, и местные элиты готовятся воевать между собой за власть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».