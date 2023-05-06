Белорус, который помогал российскому олигарху обходить санкции, связан с БМЗ 6.05.2023, 19:01

В 2000-е Сергей Карпушкин жил в Жлобине.

Арестованный в США выходец из Беларуси Сергей Карпушкин, который помогал российскому олигарху Сергею Курченко со схемами обхода санкций, напрямую связан с Белорусским металлургическим заводом (БМЗ).

В 2000-е Сергей Карпушкин жил в Жлобине и работал на БМЗ. Компания Commodity General Trading USA, LLC (Cogentra), которую он сегодня представляет, — официальный дилер БМЗ в Северной Америке. Как стало известно «Еврорадио», ещё в ноябре 2022 года Cogentra указывалась в документах как покупатель продукции Жлобинского предприятия.

А в апреле 2023 года Карпушкина арестовали за то, что в течение трёх лет он помогал обходить американские санкции российскому олигарху Сергею Курченко. Следствие считает, что белорус и его американский сообщник Джон Унсалан закупили для двух связанных с Курченко компаний сталеплавильные материалы на $150 млн.

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