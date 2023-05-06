«Белые халаты» вывели на чистую воду Минздрав 1 6.05.2023, 19:34

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С чем у вас ассоциируется словосочетание «манипуляция в медицине»?

Выступление чиновника с годовым отчетом о перевыполнении плана? «Вы знали куда шли» как обоснование невыносимых условий труда медработников? Задается вопросами telegram-канал «Белые халаты».

Вообще в медицине манипуляция - это диагностические, терапевтические и лечебные мероприятия, например, забор всевозможных анализов, МРТ, КТ, УЗИ. Главная цель манипуляций - оказание помощи людям.

Но мы давно привыкли использовать это слово совсем в другом значении: форма межличностного общения, предполагающая воздействие на партнера по общению с целью достижения своих скрытых намерений, при этом партнер не информируется об истинных целях общения. Они либо скрываются, либо подменяются другими.

Сегодня мы еще раз поговорим о том, как в Беларуси манипулируют информацией о здравоохранении в публичном пространстве.

Подтасовка фактов или смещение по семантическому полю понятия, когда, например, борьба за права какой-либо группы подается как борьба против интересов большинства.

Так представители Минздрава реагируют на любые претензии о нарушении трудовых прав медработников. Когда на приеме у участкового терапевта 60 человек в день, когда врачи дежурят по 32 часа подряд без дополнительных «отсыпных» после, обычный ответ - «а кто лечить будет?», «а на кого вы пациентов оставите?».

В реальности ответственность за неправильную организацию лечебного процесса лежит не на практических врачах или медсестрах, а на организаторах здравоохранения. В данном случае чиновники требуют героизма от других людей в качестве компенсации за собственные ошибки.

Утаивание информации в наиболее полном виде проявляется в умолчании – сокрытии определенных тем.

В Беларуси замалчивается состояние психиатрической помощи в стране, невыносимые условия, которые создаются в учреждениях здравоохранения. Тема очень важная, но вы никогда и ничего не услышите о ней из официальных источников. Точно так же замалчиваются вопросы инвалидности, помощи пожилым людям. Этих проблем просто не существует в публичном пространстве, а значит создается впечатление, что их и не существует в принципе. Часто белорусы узнают о подобных проблемах только на личном опыте.

Подача информации мелкими порциями, не позволяющими ею эффективно воспользоваться.

Именно так представляются отчеты о работе здравоохранения от представителей исполкомов, на итоговом заседании коллегии комитета по здравоохранению, целая статья в одном из главных медицинских изданий страны не содержит практически никакой фактологической информации. Приводятся обрывочные сведения и цифры, ссылки на статистический отчет не предоставлено, никаких практических выводов сделать невозможно.

Метод частичного освещения или избирательной подачи материала.

Начиная с 2019 года мы не получаем достоверной статистики по важным для здравоохранения показателям, она просто не доступна для общества, а по части вопросов и вовсе отсутствует. Последний раз статистический сборник «Канцеррегистр» был опубликован по результатам 2019 года, а сейчас об онкологической статистике написано несколько небольших абзацев по итогам коллегии облисполкомов. Получается, что тему осветили, но очень избирательно.

Для нас создают «убаюкивающую картину» телевизионного благополучия, при этом каждый из нас живет с совершенно другом мире, где чиновники, чья задача действовать в интересах общества, относятся к нему как к инструменту достижения личной выгоды.

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