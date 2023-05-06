Ученые раскрыли таинственную внутреннюю часть Луны 1 6.05.2023, 19:39

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Она имеет нечто общее с Землей.

Программа «Аполлон», принятая в 1961 году и завершенная в 1975 году принесла на поверхность естественного спутника Земли несколько важных инструментов, в частности сейсмографы. Благодаря им исследователям удалось открыть лунотрясения, которые пролили свет на то, что находится внутри Луны, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Только за последние два десятилетия ученые выяснили, что естественный спутник Земли имеет жидкое ядро, однако новое моделирование теперь показывает, что это нечто большее. Исследователи полагают, что внутри этого внешнего ядра есть внутреннее твердое, как и у нашей планеты.

Данные миссии «Аполлон» могут учитывать Луну как с внутренним ядром, так и без него, а потому исследователи использовали моделирование, чтобы воспроизвести физические свойства Луны, в том числе:

- данные о ее массе;

- тому, как она вращается;

- данные о деформации приливами.

Эти данные свидетельствуют о том, что у естественного спутника Земли также должно быть и внутреннее твердое ядро. Теперь исследователи полагают, что оно имеет диаметр около 500 километров, а его плотность ниже, чем у Земли.

Однако это не все, что удалось обнаружить ученым, используя моделирование. Полученные данные также проливают свет на явление, которое называется переворотом лунной мантии. Простыми словами, это явление представляет собой процесс, в котором материал из мантии, толстого среднего слоя между тонкой корой и внешним ядром, немного перемещался.

Ученые полагают, что благодаря этому процессу некоторые элементы, в том числе и богатый железом материал, могли подняться от границы ядра и мантии на поверхность спутника Земли. В результате они оказались в вулканических породах, которые сейчас и составляют лунную кору. В то же время более плотные части коры, напротив, опустились сквозь мантию вплоть до самого лунного ядра.

Исследователи полагают, что понимание внутренних свойств Луны сегодня может пролить свет на то, что происходило ранее. Так, ученые полагают, что спутник Земли обладала чрезвычайно мощным магнитным полем, которое приблизительно в сотню раз сильнее, чем у Земли, и оно было произведено ядром. Отметим, что сегодня этого лунного магнитного поля почти не существует, а потому понимание внутренней части Луны может пролить свет на то, как и почему это могло произойти миллиарды лет назад.

Ученые отмечают, что результаты их моделирования, по сути, поставили под сомнение эволюцию лунного магнитного поля благодаря демонстрации существования внутреннего ядра. Более того, они полагают, что результаты исследования также являются подтверждением сценария глобального переворота мантии, который и дает представление о хронологии «бомбардировки Луны» в первый миллиард лет существования Солнечной системы.

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