Польский пограничник спас жизнь годовалому ребенку из Украины

Польский пограничник спас жизнь годовалому ребенку из Украины3
- 6.05.2023, 19:50
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Видео с камеры наблюдения.
Польский пограничник успешно реанимировал годовалого малыша из Украины. Историю спасения обнародовала пресс-центр пограничной службы Польши.
Инцидент произошел на пункте пропуска в Устилуг-Зосин. Пассажирка рейсового автобуса из Украины заметила, что ее сын не дышит и краснеет. Женщина выбежала с ребенком на руках из салона транспортного средства и сообщила пограничникам, что ее малыш перестал дышать.
К счастью, как отмечают в пресс-центре, офицер Надбужанского отдела пограничной службы Матеуш Кондрат успешно реанимировал малыша до момента, пока приехала скорая. Через минуту манипуляций, по словам его коллег, мальчик пришел в себя.
- В то время оформлявший въезд в Польшу сержант пограничной службы Матеуш Кондрат немедленно вышел и забрал ребенка у ошеломленной матери. Он положил ребенка животиком на левую руку и чувствительно ударил несколько раз по спине, - продолжили в пресс-центре ведомства.
Пока ехала скорая, на место ЧП прибыл офицер с дефибриллятором. Через 15 минут прибыли медики и госпитализировали мальчика в больницу в Грубешове.