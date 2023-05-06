«Лукашенко серьезно опасается всего, что связано с Гаагой» 1 6.05.2023, 19:59

До белорусского диктатора гораздо легче добраться, чем до Путина.

Боится ли Лукашенко получить ордер из Гааги или ему все равно? Об этом сайт Charter97.org спросил историка и политического обозревателя Александра Фридмана.

— Думаю, что ему не все равно. Хотя бы по той простой причине, что те люди, которые подобные ордера уже получали или которых потом пытались привлечь к ответственности, все ему хорошо знакомы лично.

Это не какие-то истории, которые он знает понаслышке, а люди, с которыми он встречался, общался и чью судьбу примеряет на себя. Это и Слободан Милошевич, который предстал перед судом в Гааге, это и Саддам Хусейн, которого повесили, Муаммар Каддафи, до которого Международный уголовный суд не добрался, но был убит. Это и бывший президент Судана Омар аль-Башир, который тоже в Минске побывал, а сейчас находится в подвешенном состоянии.

Лукашенко понимает, что если такой ордер будет выдан ему, то это усложнит его существование. Здесь вопрос даже не в поездках. Он ездит в надежные страны. Хотя, что значит надежные...

Такого рода люди все примеряют на себя. Это люди, которые делают то, что им выгодно. Почему, собственно говоря, какой-то стране, если на ее территории в какой-то момент будет находится Лукашенко и она будет знать, что его арест и передача может каким-то образом принести дивиденды, этим не воспользоваться?

Еще один сценарий. Мы же не знаем, чем закончится правление Лукашенко. А если он будет вынужден покинуть Беларусь, перебраться в какую-то третью страну? Где же тогда гарантии, что он не будет выдан по итогу? Тем более, если ордер уже будет присутствовать. Мягко говоря, комплексно это ему неприятно.

Между прочим то, что и он, и Путин от этой темы просто не отмахиваются, и не показывают, что им на это наплевать, а замалчивают, показывает, что их опасения серьезные. В случае с Лукашенко они еще более серьезные потому, что добраться до него гораздо легче, чем до Путина.

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