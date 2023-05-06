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Житель российского Ейска взорвал авто рядом с полицейскими

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  • 6.05.2023, 20:21
  • 2,352
Житель российского Ейска взорвал авто рядом с полицейскими

Место ЧП оцепили.

В Ейске (Краснодарский край) взорвалась машина, в которой себя заблокировал мужчина, сообщил в своем телеграм-канале глава Ейского района Роман Бублик. Место происшествия оцеплено, движение перекрыто и все эвакуированы.

Телеграм-канал Kub Mash пишет, что 34-летний мужчина, которого утром 6 мая остановили сотрудники ДПС на улице Мичурина, заперся в синей «Ниве» и начал угрожать.

Силовики попробовали вытащить мужчину из машины. Когда они подошли, автомобиль взорвался. Водитель машины погиб, двое сотрудников ОМОНа получили контузию.

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