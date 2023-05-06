Названы 10 вещей, которые не стоит оставлять рядом с роутером 6.05.2023, 20:42

Простые рекомендации помогут предотвратить сбои Wi-Fi.

Все в курсе базовых правил размещения роутера в квартире – устройство лучше всего размещать в геометрическом центре и желательно на большой высоте, чтобы сигналу не мешали толстые стены и другие препятствия. Оказывается, это не все.

«Униан» рассказал, какую технику и предметы нельзя оставлять рядом с бесценным устройством. Какие-то из них могут вызывать сбои в работе самого роутера, другие же – в работе устройств, находящихся поблизости.

Какие вещи категорически нельзя держать возле роутера

Как известно, электроника создает электромагнитный шум, который может вносить помехи и нарушать работу роутера. В стоп-лист входят:

- холодильники,

- микроволновые печи,

- беспроводные камеры Wi-Fi,

- Bluetooth-устройства,

- накопители с USB,

- карты с магнитной полосой.

Для примера, компрессор холодильника может создавать электромагнитное поле, которое будет влиять на раздачу интернета. Или если поставить роутер поближе к своему рабочему месту – столу, на котором стоит компьютер – то устройство наверняка будет мешать работе беспроводной мыши и другим Bluetooth-аксессуарам.

Также настоятельно рекомендуется размещать роутеры подальше от зеркал. Это связано с тем, что зеркала создают электромагнитные помехи, которые мешают работе роутера и снижают качество сигнала. Так, сигнал от роутера, расположенного за дверцей шкафа-купе с висящим на нем зеркалом, будет экранироваться.

Если ваш роутер стоит в прихожей на столе, то нужно убрать с него банковские и скидочные карты. В противном случае они рискуют легко повредиться и в итоге стать непригодными для использования. Были случаи, когда бонусные и транспортные карты переставали работать даже спустя несколько часов нахождения рядом с роутером.

И последнее предостережение – роутеры не рекомендуется ставить в непосредственной близости от аквариума. Это связано с тем, что вода, находящаяся в аквариуме, может препятствовать прохождению радиоволн, которые используются для передачи Wi-Fi сигнала. Кроме того, аквариум создает повышенную влажность, которая может негативно влиять на электронные компоненты роутера.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».