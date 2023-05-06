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Россияне начали эвакуацию из Мелитополя

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  • 6.05.2023, 21:09
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Россияне начали эвакуацию из Мелитополя

В административных зданиях сживают документы.

В Мелитополе со вчерашнего дня, 5 мая, на центральной площади стоят автобусы, которые вывозят оккупантов и гражданских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

«Эвакуация» происходит не только в тех 16 населенных пунктах, которые враг объявил публично. На примере Мелитополя мы можем увидеть такую картину: со вчерашнего дня на территории первой гимназии и центральной площади стоят автобусы, которые также забирают в основном коллаборационистов и тех бешеных, которые согласились поехать с врагом, - сообщил Федоров.

Он добавил, что оккупанты также выехали из ряда административных зданий.

«Враг покидает их и жжет там все документы. Массовую «эвакуацию» там еще не объявили, но враг уже уезжает оттуда и забирает коллаборационистов, - добавил мэр Мелитополя.

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