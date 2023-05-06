СБУ отреагировала на подрыв российского пропагандиста Прилепина 6.05.2023, 21:43

«Бавовна пылала, пылает и будет пылать».

Украинские спецслужбы не могут ни подтвердить, ни опровергнуть свою причастность к подрыву автомобиля с российским пропагандистом Захаром Прилепиным. Об этом заявила пресс-служба Службы безопасности Украины в комментарии РБК-Украина.

- Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной «бавовне», которая случается с оккупантами и их приспешниками, - заявили в СБУ.

Вместе с тем, в пресс-службе напомнили, что глава СБУ Василий Малюк ранее неоднократно отмечал, что для россиян, которые принесли на украинскую землю войну, гибель людей и насилие, «бавовна пылала, пылает и будет пылать».

- Поэтому смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам. О том, кто стоит за тем или иным случаем - сможем говорить уже после нашей победы. Которая однозначно скоро наступит, - добавили в Службе безопасности Украины.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде подорвали автомобиль пропагандиста Захара Прилепина. Он в момент взрыва находился в транспорте. Вскоре россияне сообщили, что якобы задержали двух причастных к подрыву автомобиля.

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