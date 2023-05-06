В Лиде у авто на ходу отвалилось колесо и развалилось крыло 2 6.05.2023, 21:58

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Случай попал на видео.

Вы переобували шины в этом сезоне? Пережимал ли мастер все болты динамометрическим ключом? Если сомневаетесь — лучше все перепроверить, потому что как минимум очень обидно, когда одно колесо едет дальше, а вы с машиной уже нет.

Читатель «АвтоГродно» заснял ситуацию в Лиде вчера, 5 мая.

На одном из перекрестков у легкового Citroen во время движения отвалилось колесо. Причем автомобиль ехал прямо и никуда не поворачивал.

Благо, скорости были небольшие, никто не пострадал. Но вот машина повреждена – когда колесо покидало привычное место, оно успело разломать переднее крыло автомобиля. Вот как это было:

Из-за чего вообще колесо может отвалиться? Рабочие версии две: либо это вызвано техническим состоянием автомобиля, либо это колесо действительно кто-то плохо прикрутил (например, на шиномонтаже).

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