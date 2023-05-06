Топ-5 легких фильмов для просмотра всей семьей
- 6.05.2023, 22:06
В подборке есть несколько комедий.
Подборка из пять интересных фильмов для спокойного вечера:
«Ла-Ла Ленд»
Романтический мюзикл, в котором актриса Эмма Стоун ходит вечерним Лос-Анджелесом в окружении джаза и Райана Гослинга.
«Теперь я иду в дикую даль»
Приключенческий фильм Шона Пенна, основывающийся на книге Джона Кракавера «В дикой глуши». В нем рассказывают историю путешественника из богатой семьи Кристофера Маккендлесса, отдавшего все свои деньги на благотворительность, а сам ставшего бродягой.
«Ловушка для родителей»
Это американская романтическая кинокомедия 1998 года режиссера и сценаристa Нэнси Мейерс. По сюжету главная героиня Голли Паркер находит очень похожую на себя девочку, которая оказывается ее сестрой. Узнав, что их родители развелись и разделили их между собой, они пытаются объединить семью снова.
«Приключения Паддингтона»
Этот семейный фильм понравится каждой семье. Фильм британского режиссера Пола Кинга рассказывает о приключениях милого медведя Паддингтона.
«Миссис Даутфайр»
Высокий рейтинг комедийного фильма режиссера Криса Коламбуса 1993 года с Робином Уильямсом в главной роли говорит, что он однозначно достоин внимания. Сюжет о том, как актер Дэниэль Хиллард разводится и может видеть своих троих детей только раз в неделю. Однако он находит выход и переодевается в волшебную и эксцентричную даму по имени миссис Даутфайр, чтобы наняться няней в свою же семью.