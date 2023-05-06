Топ-5 легких фильмов для просмотра всей семьей 6.05.2023, 22:06

В подборке есть несколько комедий.

Подборка из пять интересных фильмов для спокойного вечера:

«Ла-Ла Ленд»

Романтический мюзикл, в котором актриса Эмма Стоун ходит вечерним Лос-Анджелесом в окружении джаза и Райана Гослинга.

«Теперь я иду в дикую даль»

Приключенческий фильм Шона Пенна, основывающийся на книге Джона Кракавера «В дикой глуши». В нем рассказывают историю путешественника из богатой семьи Кристофера Маккендлесса, отдавшего все свои деньги на благотворительность, а сам ставшего бродягой.

«Ловушка для родителей»

Это американская романтическая кинокомедия 1998 года режиссера и сценаристa Нэнси Мейерс. По сюжету главная героиня Голли Паркер находит очень похожую на себя девочку, которая оказывается ее сестрой. Узнав, что их родители развелись и разделили их между собой, они пытаются объединить семью снова.

«Приключения Паддингтона»

Этот семейный фильм понравится каждой семье. Фильм британского режиссера Пола Кинга рассказывает о приключениях милого медведя Паддингтона.

«Миссис Даутфайр»

Высокий рейтинг комедийного фильма режиссера Криса Коламбуса 1993 года с Робином Уильямсом в главной роли говорит, что он однозначно достоин внимания. Сюжет о том, как актер Дэниэль Хиллард разводится и может видеть своих троих детей только раз в неделю. Однако он находит выход и переодевается в волшебную и эксцентричную даму по имени миссис Даутфайр, чтобы наняться няней в свою же семью.

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