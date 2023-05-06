Пропагандистка на российском ТВ «затряслась» из-за подрыва Прилепина 6.05.2023, 22:32

Она пожаловалась, что «все наэлектризованно до такой степени, что если поднести спичку - полыхнет».

Украинская предательница, в настоящее время работающая на российские федеральные СМИ, Юлия Витязева, комментируя подрыв своего коллеги Захара Прилепина, вдруг пришла к неожиданным выводам - ее ведь тоже могут «убрать».

В вечернем эфире на росТВ Витязева рассказала рашистской аудитории об «опасных украинцах, желавших ей в соцсетях смерти», пишет «Униан».

Вероятно, речь шла о временах, когда Витязева работала в Украине, но уже воспевала кровавый режим Путина.

- Когда кто-то угрожает вас убить - верьте ему. Поэтому я всегда так остро реагирую на все те призывы физического устранения граждан РФ. Вот начиная с того, что пишут украинцы, списочки свои составляют, до призывов, простите, «мочить охраноту», -высказалась Витязева.

Поэтому, как подытожила пропагандистка, «отмахиваться нельзя».

Витязева пожаловалась, что в информационном пространстве «все наэлектризованно до такой степени, что если поднести спичку - полыхнет». Также пропагандистка распереживалась, что некоторые лица хотят с помощью революции снести российскую власть.

Отметим, что Витязева (Лозанова) является уроженкой Одессы, но сейчас проживает в Москве. С давних времен - рупор Кремля.

Ее муж Михаил Синелин, как говорится в базе «Миротворец», является чиновником высокого ранга со стажем в правительстве РФ.

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