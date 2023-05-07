Подоляк о взрыве машины Прилепина: Попытка внутренней эскалации в РФ 7.05.2023, 3:20

В этом замешаны спецслужбы РФ.

Взрыв машины российского пропагандиста Захара Прилепина, состоявшийся 6 мая, является попыткой внутренней эскалации, которая должна помочь России сохранить контроль над населением и элитами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

- Странные инциденты с людьми, которые не имеют никакого влияния на ход событий на линии фронта и которые, в частности, очень нужны для модерирования информации на внутрироссийском рынке, то есть эти пропагандисты, мне кажется, являются большой программой эскалации, - сказал Подоляк.

По его словам, эта «программа» направлена именно на внутренний рынок России, ею, как минимум занимаются специальные службы Российской Федерации.

«Им это нужно, поскольку они теряют постепенно контроль над управленческой вертикалью, теряют контроль над тем, что происходит в России», - добавил советник.

Он пояснил, что таким образом РФ пытается сохранить контроль над российским пространством именно через эскалацию страхов, ведь именно через эту эмоцию Россия может сплотить свое население.

- Такие события должны немножко повлиять на элиты. Для того чтобы они не начинали думать, как выходить из этой ситуации уже без Путина, например. И это должно повлиять вообще на управляемость теми или иными процессами в России. Поэтому такие инциденты и являются признаком попытки внутренней эскалации, не более, но и не менее, - добавил Подоляк.

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