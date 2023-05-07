Фукуяма: Украина может взять войска РФ в «заложники» в Крыму
- 7.05.2023, 4:37
Сложно представить, как Путин это переживет.
Украинские военные могут взять в «заложники» российских захватчиков, находящихся во временно оккупированном Крыму. Для этого защитникам Украины даже не придется заходить на полуостров – им будет достаточно полностью освободить Херсонскую область и перерезать россиянам путь через Керченский мост.
После освобождения Херсонщины Крымский полуостров станет большой проблемой для страны-агрессора России, ведь украинские военные могут просто отрезать Крым от РФ. Такое мнение высказал известный американский исследователь и философ Фрэнсис Фукуяма в интервью Radio Free Europe (перевод - «Главред»).
- Есть одна железнодорожная ветка, ведущая из России в Крым, и есть прямой мост, и они (украинцы, – ред.) смогут действительно перерезать обе эти артерии. И в этот момент им не обязательно вторгаться в Крым, они могут просто держать в заложниках все российские войска, которые там находятся, – сказал Фукуяма.
По мнению Фукуямы, освобождение украинскими воинами Херсонской и Запорожской области может стать минимальной предпосылкой для мирных переговоров между Украиной и Россией.
В то же время философ отмечает: если России придется уступить Крым во время переговоров, то неизвестно, как это переживет российский диктатор Путин, ведь Кремль уже много вложил в оккупацию полуострова.
- Так что да, я думаю, что они (россияне, – ред.) будут в очень сложной ситуации. Но дело в том, что украинцам даже не обязательно возвращать Крым. Они могут отрезать его. И в любой момент они могут оказывать сильное давление, которое почувствуют россияне, – сказал Фукуяма.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет освобождать оккупированный Крым способом, который посчитает необходимым. Полуостров принадлежит украинскому государству. Россияне, понимающие всю ситуацию, должны как можно скорее покинуть Крымский полуостров.