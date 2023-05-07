ВСУ приземлили пять российских беспилотников 7.05.2023, 5:25

Среди них - ударный дрон типа «Ланцет».

Средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за сутки уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов российских захватчиков. Об этом заявил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

Олещук заявил, что враг активизировал работу беспилотных летательных аппаратов различных типов по всей линии фронта.

- В течение дня 6-го мая силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины уничтожено пять вражеских беспилотников: четыре - оперативно-тактического уровня и один ударный БПЛА типа «Ланцет», - сообщил Олещук.

В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 6 мая речь шла о том, что в течение этих суток украинскими защитниками было уничтожено 4 ударных БпЛА «Shahed-136/131» и 2 разведывательных дрона.

По состоянию на утро субботы количество сбитых российских БПЛА достигло 2554 единицы, из них 14 - за предыдущие сутки.

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