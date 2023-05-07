На следующей неделе белорусов ожидает по-настоящему майская погода 7.05.2023, 9:38

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Станет теплее и комфортнее.

Хорошие новости — на следующей неделе погода начнет улучшаться и температура воздуха будет повышаться. Станет теплее и комфортнее, рассказал в эфире телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели Беларусь ждет переменная облачность, без осадков. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ночью -2°С…+3°С, в середине дня в понедельник, 8 мая, до +13°С, во вторник, 9 мая, +12°С…+14°С.

В середине недели ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем по северо-востоку возможны несущественные дожди. Ночью от -1°С до +5°С, днем 10 мая, в среду +13°С…+16°С.

В начале второй половины недели прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +2°С…+7°С. Днем 11 мая, в четверг +15°С…+17°С, в пятницу, 12 мая — до +17°С.

И, предварительно, в следующие выходные синоптики ожидают переменную облачность, а вот осадки маловероятны. Ночью +7°С…+12°С. Днем 13 мая, в субботу +16°С…+20°С, в воскресенье, 14 мая +14°С…+18°С.

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