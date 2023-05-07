ВСУ провели контрнаступление западнее Бахмута 7.05.2023, 8:17

10,160

Карты боев.

ВСУ провели контрнаступление западнее Бахмута, а россияне сбавили темпы наступления на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

6 мая русские войска продолжали ограниченные наступательные операции к северо-востоку от Купянска и в районе Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Синьковки Харьковской области (8 км северо-восточнее Купянска); Белогоровки Луганской области (12 км к югу от Кременной); и Спорного Донецкой области (25 км к югу от Кременной).

Спикер Западной группировки войск РФ Сергей Зибинский заявил, что российские войска уничтожили четыре украинских диверсионно-разведывательных группы вблизи Новолынска Харьковской области (20 км северо-восточнее Купянска) и Новоселовской Луганской области (14 км северо-западнее Сватового).

Министерство обороны России (МО) утверждало, что украинские силы контратакуют в направлении Лисичанска (20 км юго-восточнее Кременной), хотя ISW не наблюдало визуального подтверждения последних украинских контратак на этом участке фронта.

Российские источники утверждают, что 6 мая украинские войска нанесли удар по российским тылам в Рубежном Луганской области (8 км к востоку от Кременной) четырьмя ракетами HIMARS. Темпы наступления РФ на Авдеевском направлении упали: карты боев от ISW

Бои на Донбассе

По состоянию на 6 мая русские войска продолжали добиваться незначительных успехов в Бахмуте. Опубликованные 6 мая геолокационные кадры указывают на то, что российские войска предположительно продвинулись дальше в западном Бахмуте.

Владелец Группы «Вагнера» Евгений Пригожин утверждал, что в настоящее время украинские силы контролируют 2,5 квадратных километра Бахмута. Российские военные блоггеры утверждали, что боевики «Вагнера» продолжают штурм западного Бахмута и что украинские силы контратакуют вблизи Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).

В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута), Григоровки (9 км северо-западнее Бахмута), Ивановского (6 км западнее Бахмута) и Нью-Йорка (30 км к юго-западу от Бахмута).

6 мая русские войска продолжали ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. Украинский Генштаб утверждал, что российские войска вели неудачные наступательные операции в районе Авдеевки и Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки).

Российские источники утверждали, что 5 мая российские войска проводили позиционный штурм у трассы Н-20 (Донецк-Константиновка) к западу от Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки).

Российский «военкор» заявил, что российские войска провели неудачный штурм вблизи Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки). Он также признал, что темпы наступательных действий РФ на участке Авдивика-Донецк снизились.

Ранее ISW оценивало, что российские войска значительно снизили темп наступательных операций на всем театре боевых действий, в том числе вдоль фронта Авдеевка-Донецк, готовясь к переходу к оборонным операциям в преддверии ожидаемого украинского контрнаступления.

Украинские силы, вероятно, провели успешную ограниченную контратаку к юго-западу от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 30 апреля, показывают, что украинские силы, вероятно, провели ограниченную контратаку к северу от Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки) и добились незначительных успехов в этом районе.

6 мая Минобороны России заявило, что украинские силы контратакуют в районе Авдеевки, а также вокруг Бахмута. Ранее ISW оценивало, что сообщения об украинских контратаках по всей Донецкой области являются частью текущей модели локализованных и ограниченных украинских контратак.

6 мая российские войска не проводили подтвержденных наземных атак на западе Донецкой области. Спикер Восточной группировки войск РФ Александр Гордеев заявил, что 5 мая российские войска отразили украинскую разведку на западе Донецкой области.

«Южная ось»

Российские оккупационные чиновники утверждали, что украинские войска атаковали Крым баллистическими ракетами малой дальности «Гром-2» 6 мая. Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов и советник Олег Крючев утверждали, что российские войска сбили две ракеты «Гром-2» над Приветным, Крым (10 км северо-западнее с. Старый Крым), жертв и разрушений нет.

Ни один чиновник не уточнил цель удара. Российские источники распространили кадры якобы остатков ракет в большом поле. Российские оккупационные власти и военные ранее заявляли, что украинские войска обстреляли Феодосию, Крым и Керченский мост ракетами «Гром-2» 8 и 22 апреля соответственно.

Российские оккупационные власти выражали неизменную обеспокоенность возможным украинским контрнаступлением в Запорожской области. Оккупационный депутат Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска смогут начать контрнаступление в Запорожской области в ближайшие дни и утверждал, что украинские войска усилили удары по прифронтовой части и тылу.

Рогов отметил, что погодные условия в Запорожской области улучшились, а земля в подсохшей. Прогнозы погоды в Токмаке, Гуляйполе и Васильевке Запорожской области предполагают 50-процентную вероятность дождя в два из следующих 14 дней.

Представители российского государственного агентства по атомной энергетике «Росатом» опровергли слухи о том, что оно дало указание персоналу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) эвакуироваться из оккупированного Энергодара, и заявили, что причин для беспокойства нет. Оккупационный председатель Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Энергодар является одним из 18 городов и поселков области, которые проходят частичную эвакуацию, как ранее сообщал ISW.

6 мая российские оккупационные власти временно приостановили движение через Керченский мост. Оккупационные власти утверждали, что власти закрыли мост по неустановленным техническим причинам, после чего движение транспорта было возобновлено. 26 апреля российские власти объявили о завершении реставрации железнодорожного моста через Керченский пролив и планируют создать более 80 пунктов осмотра дорожного движения через мост.

6 мая российские войска продолжали плотный огонь по районам западнее Гуляйполя и в Херсонской и Днепропетровской областях. Глава Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что украинские войска сбили четыре российских БПЛА, которые прицеливались на Кривой Рог Днепропетровской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».