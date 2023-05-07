Что выгоднее — купить шашлык в магазине или замариновать самостоятельно? 5 7.05.2023, 8:32

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Сравнение цен.

Если вы еще не выезжали на шашлыки, то уже пора, ну вы что! Тем более что можно не тратить время на кулинарные мучения: уже давно не стыдно брать магазинные полуфабрикаты. «Онлайнер» решил посчитать, что выгоднее — купить сырой полуфабрикат либо замариновать мясо самостоятельно.

В самом обычном супермаркете мы взяли два вида максимально привычного шашлыка: свиной в майонезе с приправой и куриный с приправой. В обоих случаях просили у продавца взвесить около килограмма.

Отдав за два килограммовых пакета около 25 рублей, мы получили следующее:

Полуфабрикат из свинины. Состав: лопаточная часть свинины, вода, лук, майонез, соль, краситель «Бета-каротин», консерванты: сорбат калия, бензонат натрия, ароматизатор «Горчица», говяжий животный белок, приправа для мяса, какой-то пищевой ароматизатор под названием «Арома фреш» (и не какой-то, а, судя по информации из Google, с запахом натуральной кожи), черный молотый перец, укроп.

Полуфабрикат из мякоти бедра цыпленка-бройлера. Состав: бедро цыпленка, лук, подсолнечное масло, соль, приправа для курицы, вновь встречается ароматизатор арома фреш, черный молотый перец.

Обратите внимание, что в свином кулинарном продукте из супермаркета есть ингредиенты, которые хозяева и хозяйки обычно в домашние блюда не добавляют. А вот в шашлыке из бедрышек нет ничего непонятного, кроме ароматизатора арома фреш.

Давайте разложим полуфабрикаты на составляющие и посмотрим, сколько в них содержится мяса и сколько лука. Также мы попытались отмыть их от маринада, чтобы взвесить в «чистом» виде.

Отмывая куски лопатки от белесого соуса, мы ожидали, что нас ждет сюрприз в виде кусков некрасивого мяса. И все же нет, вы посмотрите фото в карусели: свинина здесь использована вполне симпатичная. Та же ситуация и с курицей (кстати, в бедрах не было костей).

Из чего состоит полуфабрикат? (Проценты в таблице указаны с учетом округления.)

А теперь приготовим примерно то же самое дома

Наши рецепты будет чуть проще магазинных, без некоторых ингредиентов вроде добавки арома фреш.

Тем не менее обратим внимание, что состав полуфабриката из кулинарии состоит все же не из десятка строчек с перечислением E, как это было, например, в грибном крем-супе быстрого приготовления. К тому же при самостоятельном мариновании вы навряд ли сможете использовать идеальный майонез, который состоит только из яиц и подсолнечного масла.

Свинина

Лучший свиной шашлык делается из шеи, но мы действуем по рецепту из супермаркета, поэтому у нас лопаточная часть. Килограмм стоит 12,99 рубля.

Оказывается, свинину дешевле мариновать своими руками: 12,34 рубля стоит домашний шашлык против 13,44 рубля за купленный в отделе кулинарии. Как вы понимаете, в магазине нельзя купить половинку луковицы, две ложки масла, три щепотки приправы. Поэтому на покупку всех ингредиентов у нас ушло больше денег — 18,82 рубля. Хотя остатки мы, конечно же, не выбрасываем, а продолжаем пользоваться ими для готовки других блюд.

Потратить пришлось еще и время (около 20 минут), бóльшая часть которого нужна не на манипуляции с мясом, а на мытье посуды.

Курица

Мы взяли обычные куриные бедра, и у нас ушло минут 10 только на то, чтобы постараться аккуратно отделить кость от мякоти. Ну а потом все было просто: добавили лук, приправу, соль, растительное масло, посчитали траты.

Получается, для готовки полуфабриката с таким же количеством мяса и лука нам понадобилось 12,07 рубля (против 11,03 рубля, которые мы заплатили за уже замаринованный шашлык в супермаркете). Всего на продукты ушло 20,75 рубля.

Вывод

Результаты показывают: маринование мяса дома и покупка готового маринованного будут стоить вам примерно одинаково (плюс-минус 1 рубль на килограмм).

Наш эксперимент не претендует на абсолютную точность, ведь вы можете использовать фермерское мясо, которое гораздо дороже. Мы взяли бюджетный майонез, а вы, может быть, любите дорогой, с наливными оливками на упаковке.

Домашний шашлык из птицы вышел дороже примерно на 1 рубль. По весу он тяжелее на 60 граммов, хотя количество мяса и лука в обоих вариантах использовалось одинаковое. Однако мы же помним, что после смывания маринада с куриным полуфабрикатом из супермаркета случилась странность: курица «после» внезапно стала тяжелее, чем «до».

В конце можно было бы сказать, что домашний шашлык, вообще-то, приготовлен с душой, а магазинный — нет, но кто проверит? Не факт, что уставшая домохозяйка, которая задолбалась от готовки, будет страдать на кухне ради экономии в 1 рубль и приготовит блюдо, вложив в него душу. Кажется, гораздо большей мотивацией готовить дома становятся новости об очередной найденной просрочке в кулинарии.

Какое мясо получилось вкуснее — купленное в супермаркете или замаринованное дома, — мы пока не узнали, потому что домашний полуфабрикат отправился мариноваться на ночь.

Почем продаются другие виды шашлыка?

Сырое замаринованное мясо для гриля продается по цене в среднем от 9 (это будут крылья, а там одни кости да кожа) до 25 рублей.

Например, в «Евроопте» охлажденный шашлык из птицы в майонезе в вакуумной упаковке продается по 8,13 рубля за килограмм, из свинины («Купеческий») стоит вдвое дороже — 18,49 рубля за такой же вес. Есть даже вариант из бедра индейки («По-изобелински») по 15 рублей за кило.

Средняя цена куриного шашлыка держится в районе 11 рублей за килограмм, свиного — уже около 16.

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