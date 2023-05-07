Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине
- 7.05.2023, 8:44
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Минус 660 оккупантов и 18 беспилотников.
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 660 российских оккупантов. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 193 тысячи военных.
По данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 7 мая, потери РФ составляют:
личный состав — около 193430 (+660) человек ликвидировано
танки — 3723 (+6)
боевые бронированные машины — 7248 (+10)
артиллерийские системы - 3010 (+18)
РСЗО — 554 (+2)
средства ПВО - 306 (+0)
самолеты — 308 (+0)
вертолеты — 294 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 2572 (+18)
крылатые ракеты - 947 (+0)
корабли /катера — 18 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 5952 (+16)
специальная техника - 380 (+5)