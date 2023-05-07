Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине 7.05.2023, 8:44

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Минус 660 оккупантов и 18 беспилотников.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 660 российских оккупантов. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 193 тысячи военных.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 7 мая, потери РФ составляют:

личный состав — около 193430 (+660) человек ликвидировано

танки — 3723 (+6)

боевые бронированные машины — 7248 (+10)

артиллерийские системы - 3010 (+18)

РСЗО — 554 (+2)

средства ПВО - 306 (+0)

самолеты — 308 (+0)

вертолеты — 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2572 (+18)

крылатые ракеты - 947 (+0)

корабли /катера — 18 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 5952 (+16)

специальная техника - 380 (+5)

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