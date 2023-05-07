24 года назад был похищен генерал Юрий Захаренко 7 7.05.2023, 8:46

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Что известно об исчезновении одного из главных оппонентов Лукашенко.

Бывший министр внутренних дел Беларуси генерал Юрий Захаренко бесследно исчез 24 года назад, 7 мая 1999 года. На тот момент ему было 47 лет.

В июле 1994 года, сразу после избрания Лукашенко, Захаренко назначили министром внутренних дел. В октябре 1995-го Лукашенко отправил Захаренко в отставку. А в апреле 1996 года бывшего министра указом Лукашенко понизили в звании до полковника милиции и уволили из МВД.

Вскоре после этого Юрий Захаренко перешел на сторону оппозиции. В феврале 1998 года он возглавил комитет по безопасности в составе теневого правительства. Весной 1999-го Юрий Захаренко принимал активное участие в организованной оппозицией кампании по выборам президента, входил в команду бывшего премьер-министра Михаила Чигиря, ездил по стране, организовывал группы по сбору подписей.

Вечером 7 мая 1999 года Захаренко пропал по дороге домой. Дело по факту его убийства было возбуждено 7 сентября 1999 года по статье «Умышленное убийство». Следствие приостановили в 2013 году.

16 декабря 2019 года Deutsche Welle опубликовала интервью, в котором Юрий Гаравский, назвавший себя бойцом белорусского «эскадрона смерти», рассказал, как участвовал в похищении и убийстве противников Александра Лукашенко 20 лет назад под командованием Дмитрия Павличенко.

По словам Гаравского, 7 мая 1999 года бойцы специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси похитили Захаренко. По устному приказу Дмитрия Павличенко перед похищением за Захаренко около полутора недель следила группа из восьми человек. Они знали где Захаренко поставить свою машину и сколько метров ему идти от стоянки до дома. Четыре бойца отряда остановили по дороге домой Захаренко, который был один, без охраны, представившись сотрудниками милиции. Захаренко не сопротивлялся, только сказал похитителям в машине, чтобы сделали так, чтобы не было больно. В машине Захаренко надели на голову «балдахин», который закрывал глаза.

Захаренко привезли на учебную базу внутренних войск в районе Воловщины под Минском. Его убили из специального пистолета с глушителем, который используется для исполнения смертных приговоров в Беларуси. В интервью Гаравский утверждает, что стрелял лично Павличенко, он сделал два выстрела в район сердца. После убийства тело увезли в Минск, на МКАДе машина завернула в сторону Северного кладбища. Командир отряда Дмитрий Павличенко завез тело в крематорий. Что произошло с телом дальше, Гаравский не знает.

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