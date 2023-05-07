Воевал в ЧВК «Вагнер» и задерживался в Беларуси: что известно о водителе Прилепина

Воевал в ЧВК «Вагнер» и задерживался в Беларуси: что известно о водителе Прилепина4
- 7.05.2023, 9:04
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У погибшего коллаборанта был позывной «Злой».
Погибшим водителем пропагандиста Захара Прилепина оказался коллаборант и бывший наемник ЧВК «Вагнер» Александр Шубин.
Об этом информирует сообщество «Апостроф».
По словам OSINT-аналитиков, Александр Шубин ранее воевал в составе ЧВК «Вагнер» и в 2020 году задерживался на территории Беларуси в числе 33 «вагнеровцев», которых накануне президентских выборов арестовывали местные спецслужбы.
Александр Шубин родился в 1996 году в Луганск и был фигурантом базы «Миротворца». У погибшего коллаборанта был позывной «Злой», а в 2020 году СМИ писали, что террорист воюет в батальоне Суркова-Прилепина.
«Как сообщают очевидцы, для Прилепина тот инцидент был большой неожиданностью и личным ударом. Он не мог понять, как свои могут взять своих, но сейчас все встало на свои места. Россия погружается в пучину разборок», - комментировали СМИ задержание «вагнеровцев» в Беларуси и реакцию Прилепина на эту операцию.
Информацию о том, что Александр Шубин был в числе задержанных «вагнеровцев», в 2020 году публиковало «Громадське». Коллаборант в своих соцсетях публиковал совместные снимки с Захаром Прилепиным, благодаря чему расследователи смогли идентифицировать его принадлежность к подразделению Суркова-Прилепина.