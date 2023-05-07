Что можно и нельзя делать в Евсеев день, который называют Пролетье 2 7.05.2023, 9:09

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Евсеев день отмечается 7 мая.

Православная церковь 7 мая вспоминает святого Евсевия, который был одним из Никомидийских мучеников. В народе отмечают Евсеев день, который называют Евсей – овсы отсей. Все дело в том, что с этого начинали сеять овес. А еще 7 мая отмечают Пролетье. В этот день прощались с весной и встречали лето, пишет КП.

Народные приметы на 7 мая

Низкие облака указывают на сильный ветер и грозу. Темнеющие солнечные лучи также указывают на грозу. Если 7 мая жарко, то июнь будет прохладным. Если появилось много комаров, то это указывает на хороший урожай овса.

Что нельзя делать 7 мая

Нельзя в этот день стричься, делать маникюр, проводить косметические процедуры. Согласно приметам, это может грозить проблемами со здоровьем. Не рекомендуется впускать в дом незваных гостей, так как могут возникнуть ссоры и конфликты. Не стоит 7 мая ругаться со второй половинкой. Это может привести к непредсказуемым последствиям. А еще в этот день запрещено готовить блюда из ржаной и пшеничной муки.

Что можно делать 7 мая

По традиции, с 7 мая начинали сеять овес. Кроме того, было принято готовить блюда из овса, чтобы в доме был достаток. На овсяную кашу и блины приглашали гостей. А еще в этот день праздновали Пролетье, когда прощались с весной и встречали лето. Как правило, устраивали пляски, игры, пели песни.

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