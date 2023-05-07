В США создали пиво из сточных вод 9 7.05.2023, 9:18

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Некоторые смельчаки уже попробовали напиток.

Кельш из сточных вод жилого комплекса в Сан-Франциско создали пивовары из Devil’s Canyon Brewing Company и компания по очистке воды Epic Cleantec.

Epic OneWater Brew был изготовлен из сточных вод от мытья посуды, стирки и душа из 40-этажного жилого комплекса в Сан-Франциско.

«Мы хотели сделать что-то забавное, что должно было привлечь внимание людей, а также продемонстрировало неиспользованный потенциал повторного использования воды», — сказал Аарон Тартаковский, соучредитель и генеральный директор Epic Cleantec.

Некоторые смельчаки уже попробовали напиток. Например, Мэтью Кантон, автор The Guardian, описал его вкус как «приятный» и «пригодный для питья», без «привкуса душа или стирки».

«Мы хотели выбрать пиво, которое нравилось бы всем, в отличие от более крафтового пива, которое кому-то нравится, а кому-то нет», — добавил Тартаковский, объясняя, почему было решено создать именно кельш.

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