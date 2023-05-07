Задержали владельцев сети магазинов «Мода Макс» 9 7.05.2023, 9:20

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Их обвиняют в неуплате налогов и поддержке протестов.

Владельцы сети магазинов секонд-хенда «Мода Макс» стали фигурантами уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 243 УК). Основательница сети Алла Ходасевич и ее невестка Инна Ходасевич были задержаны, а сын Аллы, Петр Ходасевич, находится в Латвии. Помимо налоговых обвинений, семья также подозревается в поддержке протестов. Об этом рассказал в своем вчерашнем сюжете телеканал СТВ, передает «Наша Нiва».

В сюжете пропагандисты рассказали, что необоснованное использование упрощенной системы налогообложения якобы позволяло владельцам сети магазинов продавать населению товар с наценкой выше 200%, при этом скрывать сверхприбыли от налогообложений.

Утверждается, что в период с 2019 по 2022 год фигуранты якобы не уплатили в бюджет налог на прибыль и налог на добавочную стоимость в сумме более 2 миллионов белорусских рублей».

Согласно репортажу, семья Ходасевичей якобы контролировала 13 аффилированных компаний, которые занимаются продажей подержанных товаров и использовали упрощенную схему налогообложения. Руководители этих компаний были, мол, родственниками или знакомыми Ходасевичей.

Однако экономическими обвинениями здесь не обошлось, так как силовики заинтересовались также политическими взглядами семьи. СТВ сообщает, что члены семьи Ходасевич якобы участвовали в протестах в 2020 году, подписывались на «экстремистские» телеграм-каналы, перечисляли денежные средства в «деструктивные» фонды, закрывали магазины досрочно в дни протестов и увольняли или депремировали сотрудников, которые не поддержали протесты.

Несмотря на задержание руководства, сеть магазинов «Мода Макс» пока продолжает работать.

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