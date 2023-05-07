Россия столкнулась с самым сильным за десятилетия дефицитом рабочей силы 1 7.05.2023, 9:49

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Названо количество россиян, бежавших из РФ в 2022 году.

Россия сталкивается с дефицитом рабочей силы в последнее время. Причиной этого также является война в Украине.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

«Россия почти наверняка столкнулась с наибольшей нехваткой рабочей силы за последние десятилетия. Центральный банк России опросил 14 тысяч работодателей и обнаружил, что количество свободных работников находится на самом низком уровне с 1998 года», - говорится в сообщении.

По данным разведки, за последние три года из-за влияния пандемии COVID-19 и войны в Украине население России сократилось на два миллиона больше, чем ожидалось.

Отмечается, что за последний год из РФ сбежали еще 1,3 млн граждан. В основном это обеспеченные молодые образованные люди, работающие в прибыльных отраслях.

«Мобилизация, исторически высокая эмиграция, старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы. Это, скорее всего, приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует разжечь инфляцию», отмечает разведка.

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