закрыть
7 мая 2023, воскресенье, 10:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как часто можно заряжать телефон

  • 7.05.2023, 10:04
Как часто можно заряжать телефон

Слишком частая зарядка гаджета может привести к снижению емкости аккумулятора.

Знали ли вы, что слишком частая зарядка гаджета может привести к снижению емкости аккумулятора? Эксперты назвали максимальное количество раз зарядки смартфона в течение дня.

Заряжать гаджет несколько раз в день не стоит, поскольку это принесет вред для аккумулятора. По его словам, любая зарядка является обратным циклом разряда и работы. Частая зарядка снижает емкость батареи. Таким образом, она будет держать заряд затем хуже и хуже.

Эксперт рекомендует заряжать телефон максимум один-два раза в день.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип
Война доходит до Кремля
Война доходит до Кремля Владимир Фесенко
А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип