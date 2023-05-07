Как часто можно заряжать телефон 7.05.2023, 10:04

Слишком частая зарядка гаджета может привести к снижению емкости аккумулятора.

Знали ли вы, что слишком частая зарядка гаджета может привести к снижению емкости аккумулятора? Эксперты назвали максимальное количество раз зарядки смартфона в течение дня.

Заряжать гаджет несколько раз в день не стоит, поскольку это принесет вред для аккумулятора. По его словам, любая зарядка является обратным циклом разряда и работы. Частая зарядка снижает емкость батареи. Таким образом, она будет держать заряд затем хуже и хуже.

Эксперт рекомендует заряжать телефон максимум один-два раза в день.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».