Как часто можно заряжать телефон
- 7.05.2023, 10:04
Слишком частая зарядка гаджета может привести к снижению емкости аккумулятора.
Знали ли вы, что слишком частая зарядка гаджета может привести к снижению емкости аккумулятора? Эксперты назвали максимальное количество раз зарядки смартфона в течение дня.
Заряжать гаджет несколько раз в день не стоит, поскольку это принесет вред для аккумулятора. По его словам, любая зарядка является обратным циклом разряда и работы. Частая зарядка снижает емкость батареи. Таким образом, она будет держать заряд затем хуже и хуже.
Эксперт рекомендует заряжать телефон максимум один-два раза в день.