«Больше нечем рубить ВСУ» 7.05.2023, 10:14

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Пригожин заявил, что штурм Бахмута был запланированной «мясорубкой», а теперь операция завершена.

Глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин вечером 6 мая опубликовал подробные разъяснения о том, что, по его утверждению, происходит в Бахмуте и почему группировка решила оставить город. По его словам, это была продуманная операция «Бахмутская мясорубка», которая теперь завершена.

«Операция „Бахмутская мясорубка“ по причине отсутствия у ЧВК «Вагнер» боеприпасов окончена. Больше нечем рубить ВСУ, кроме как топорами и мачете. Личный состав ЧВК будет сохранен для следующих операций в интересах России, а не на потеху», — заявил Пригожин.

По его словам, решение о начале операции было принято 8 октября вместе с генералом Сергеем Суровикиным. Целью якобы было спровоцировать руководство Украины вбрасывать как можно больше сил для удержания Бахмута.

«В Бахмуте мы перемалывали ВСУ, отсюда название — „Бахмутская мясорубка“», — утверждает командир ЧВК Вагнера.

Еще одна цель — дать армии РФ передышку для восстановления боеспособности: чтобы подразделения могли занять выгодные рубежи обороны, провести мобилизацию, дооснащение, обучение личного состава и повысить свой боевой потенциал.

Сперва Пригожин заявил, что свои задачи «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила — в том числе якобы «перемолола около 50 тысяч солдат ВСУ убитыми» и не позволила Украине до сегодняшнего дня начать контрнаступление.

Сейчас, говорит командир ЧВК «Вагнера», он выводит своих людей из Бахмута, чтобы сохранить подразделение, потому что воевать дальше невозможно — нет боеприпасов.

По его словам, все шесть месяцев операции они запрашивали снаряды из расчета необходимых 6000 в день (это не только на Бахмут, а на всю длину фронта, которую занимала группировка, в среднем 80 км). Но в Генштабе им подписывали выделение лишь 600−1000 снарядов, и только благодаря Михаилу Мизинцеву, который занимал пост замминистра обороны, выделялось немного больше — 1500−2000 на день. В среднем получали 38% от потребности в снарядах.

Но сейчас, после увольнения Мизинцева, ЧВК получает и вовсе лишь 10%, что обрекает подразделение на гибель. При этом Пригожин утверждает, что в настоящее время производство снарядов налажено и их должно хватать на всех.

«ЧВК «Вагнер» искусственно приведена к небоеготовности за счет искусственно созданного «снарядного голода», — утверждает глава группировки.

Поэтому, говорит он, ЧВК после выхода из Бахмута уйдет в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности, доподготовки подразделений, и будет находиться там до момента исчезновения угрозы для России, но снова отправится на фронт в случае возникновения угрозы.

«Лучше сохранить армию, чем выиграть сражение, — говорит Пригожин. — За 400 дней войны десятки тысяч вагнеровцев не продолжили воевать, потому что погибли или получили ранения. Я сохраняю ЧВК Вагнер в таком виде, как оно есть».

По его словам, сейчас в Бахмуте российскими силами взято 95% территории города, оставшиеся 5%, или 2 квадратных километра, на ход войны не влияют, стратегического значения для дальнейшего продвижения войск РФ на запад Бахмут не имеет. Поэтому с полуночи 10 мая ЧВК начинает вывод своих подразделений.

«Главное, чтобы те, кто ведет военную операцию, знали, куда они идут, до каких рубежей и с какими целями, а не просто развлекались в отсутствие боеприпасов нашими победами», — отметил Пригожин.

При этом в конце своей речи он сделал заявление, которое заставляет усомниться в том, что армия России смогла с толком использовать передышку, которую обеспечила ей ЧВК Вагнера удержанием Бахмута.

«Что касается оперативного простора — главный вопрос: пока мы погибали под Бахмутом, почему этим никто не пользуется? И какова цель нашей военной операции? Ответьте, те, кто знает и критикует», — сказал Пригожин.

Напомним, 5 мая Евгений Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера покинет Бахмут 10 мая, а на следующий день заверил, что группировка готова передать позиции чеченскому «Ахмату» — такую инициативу продемонстрировал Рамзан Кадыров.

Ночью 5 мая Пригожин также опубликовал видео, в котором обматерил министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова на фоне погибших бойцов ЧВК.

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