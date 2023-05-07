Ученые назвали популярные напитки, полезные для мозга 7.05.2023, 10:31

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Эти напитки способны защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний.

Чай и кофе способны защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний. Об этом говорится в совместном исследовании китайских и австралийских ученых.

У людей, которые употребляют две-три чашки кофе или более четырех чашек чая в день, увеличивается толщина слоя макулярных нервных волокон сетчатки. «Во многих культурах люди пьют кофе и чай почти каждый день, поэтому важно знать о потенциальной пользе или рисках для здоровья, которые несут эти напитки», — передает слова руководителя исследования и доктора Лизы Чжуотин Чжу «Ридус». Если слой волокон тонкий, то высок риск развития заболеваний мозга.

В исследовании поучаствовали около 35 тысяч человек. Необходимые замеры производились учеными с помощью оптической томографии.

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