В Мадриде Соболенко заработала 1,1 млн евро 17 7.05.2023, 10:48

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Какими были самые крупные призовые белорусской теннисистки за карьеру.

6 мая Арина Соболенко выиграла турнир категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом 7,7 млн евро. 25-летней белоруске, которая занимает второе место в рейтинге, достался чек на 1,1 млн евро. «Зеркало» посмотрело на самые крупные заработки теннисистки в ее карьере.

В теннисе все сведения о призовых за тот или иной турнир находятся в открытом доступе. Поэтому при желании каждый может узнать о заработках любимого игрока. До победы в Мадриде Арина выиграла 12 титулов в одиночном разряде и шесть в парном, которые ей принесли 15,4 млн долларов (до вычета налогов).

Наибольший куш Соболенко сорвала за Australian Open в Мельбурне. Приятным бонусом к виктории на первом в карьере турнире «Большого шлема» стали 2,1 млн долларов. Напомним, что в январе этого года в Австралии белоруска была сильнее представительницы Казахстана Еленой Рыбакиной.

В 2022-м Арина добралась до финала итогового турнира WTA, который собирает восемь лучших теннисисток мира. Соболенко, уступив в решающем матче француженке Каролин Гарсии, заработала 750 тыс. долларов.

В 2019-м белоруска выиграла WTA Elite Trophy в Китае. Призовые были щедрыми — 721 тыс. долларов.

В 2022-м Соболенко выступала в полуфинале US Open. Несмотря на поражение от первой ракетки мира Иги Швентек из Польши (у нее, напомним, Арина выиграла вчера в Мадриде), ей были положены 705 тыс. долларов.

На той же стадии Открытого чемпионата США белоруска завершила борьбу и в 2021-м. Но тогда призовые были немного меньше — Соболенко выписали чек на 675 тыс. долларов.

В 2023 году Арина дважды проигрывала в финалах. Первый раз — Рыбакиной в американском Индиан-Уэллсе. Белоруске достались 662,4 тыс. долларов.

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