«К забастовке всегда нужно быть готовым» 7.05.2023, 11:07

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При новом страйке у белорусов будет гораздо больше шансов.

С начала полномасштабной войны России против Украины в Беларуси начались гражданские антивоенные протесты различных форм, от листовок с граффити до рельсовой войны и поджогов военкоматов.

А как насчет забастовки и актуальна ли эта тема сейчас?

Своим мнением с телеграм-каналом «Баста!» поделился активист рабочего движения Артём Черников:

— Да, действительно, то, что сначала войны, белорусы не сдаются и, несмотря на полную оккупацию нашей страны и самые масштабные репрессии, продолжают оказывать сопротивление, восхищает. Рельсовая война, которая началась по факту, моментально ошарашила и Путина, и Лукашенко.

Сейчас белорусы более сосредоточены на взаимопомощи друг другу. Это, как правило, сборы на помощь семьям политзаключенных, ну и, конечно, на Полк Калиновского, который сейчас воюет в Украине.

Насчет забастовки. Почему-то белорусы разочаровались в этом и решили, что страйк был упущен, и мы проиграли. Я бы поспорил с этим, потому как он запустил определенные цепочки в системе. К примеру, ушли в забастовку 30 человек из любого цеха, любого предприятия. Замену, допустим, им не нашли и увеличили нагрузку коллегам. В процессе чего эти оставшиеся работники видят, что на зарплате это никак не отражается, а цены растут. Плюс происходят репрессии, они начинают искать другое место работы. А найти новых профессионалов сейчас крайне непросто, поскольку дефицит кадров, который сейчас наблюдается, - это одно из последствий забастовки.

Я считаю, что к этому всегда нужно быть готовым. В 2020 году даже до выборов никто и не заикался о забастовке, все готовились к протестам. А она произошла сама по себе. Это явление неповиновения народа и часть протестной деятельности. Она выстреливает согласно триггеру. В прошлый раз триггером послужило насилие на улицах белорусских городов со стороны силовиков. Что будет следующим никто не знает.

Кстати, еще один плюс предыдущих страйков. Мы, безусловно, научились на ошибках. Так что при новом страйке у белорусов будет гораздо больше шансов. Мы увидели, что нужно делать и чего следует избегать.

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