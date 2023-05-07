ГУР: На 9 мая Россия может готовить провокации против Украины и Беларуси 10 7.05.2023, 11:15

5,766

РФ может преследовать цель втянуть армию Беларуси в войну против Украины.

Российские оккупанты, возможно, готовят провокации на 9 мая – они могут совершить их против Украины и против Беларуси. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Как отметил представитель ГУР, Россия часто выбирает символические даты для совершения провокаций, поэтому 9 мая может не стать исключением.

«Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая», – отметил разведчик.

Юсов предположил, что россияне могут направить провокации и против белорусов – такая российская «операция под фальшивым флагом» может преследовать цель втянуть армию Беларуси в войну против Украины.

«Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Хотя это не значит, что провокаций не будет», – подчеркнул представитель ГУР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».