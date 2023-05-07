Аббас Галлямов: Путин потерял поддержку большинства россиян 3 7.05.2023, 11:36

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Аббас Галлямов

После января 2020 года рейтинг перестали публиковать.

Политолог и бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов в интервью Radio NV заявил, что российский диктатор потерял поддержку большинства россиян.

«На протяжение почти четверти века Путин контролировал большинство россиян. Вот сейчас ситуация, когда он это большинство теряет. То есть он его начал терять где-то с 2018 года», — сказал Галлямов в эфире Radio NV.

По словам политолога, согласно данным Фонда общественного мнения, в 2015 году электоральный рейтинг Путина составлял 76%, а к январю 2020 года он упал до 45%.

«76% и 45% - заметная разница. После января 2020 года [рейтинг] перестали просто публиковать, чтоб народ не смущать», — отметил Галлямов.

Он добавил, что, так как Путин терял поддержку, возник вопрос того, что диктатор может потерять власть.

«И поэтому он попытался с помощью войны повторить трюк с Крымом, он попытался укрепиться внутри политической позиции. Но поскольку второй раз шутка не удалась, а вместо Крыма он „получил“ Харьков и Херсон, то он сейчас шатается», — констатировал политолог.

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