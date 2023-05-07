Украинский воин героически уничтожил сразу шестерых оккупантов в бою на Бахмутском направлении 7.05.2023, 12:21

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Воин 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Роман с позывным «Чиназ» рассказал о поразительном бое с российскими оккупантами на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает фейсбук-страница бригады.

«Чиназ» - оккупанты - 6:0! Бой был так динамичен и насыщен, что я на адреналине забыл о контузии и даже не ориентировался во времени. Думал несколько минут прошло, а ребята потом сказали – почти пол часа, – вспоминает Роман (позывной «Чиназ»), старший солдат 1-го механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. - Зато я четко помню многие детали боя. И лицо россиянина, наступавшего на меня первым, словно вот передо мной…"

По данным бригады, сейчас Роман находится на реабилитации после лечения в госпитале. Но уже рвется в подразделение: «Надо восстановиться – и к ребятам!» Воспоминания о недавнем памятном бое на Бахмутском направлении, в котором «Чиназ» в одиночку уничтожил сразу 6 оккупантов, придают ему сил и вдохновения.

«Наши штурмовики выбили россиян из опорника, а мы зашли туда и начали закрепляться, – вспоминает детали боя боец. - Мы группой из 6 человек заняли отдельную траншею и сразу стали «закапываться». Дополнительная глубина потом нас изрядно выручила, а мне, в частности, спасла жизнь… Не успели мы нормально расположиться, как начался артобстрел. Один из снарядов лег очень близко – меня сильно встряхнуло, заложило уши, закружилась голова... Понял, что контузило, но прислушиваться к своему состоянию было некогда, потому что на нас пошла пехота. Я занимал позицию на правом фланге, и как раз с той стороны по окопу двинулись русские. То есть только я один мог вести огонь, потому что другие ребята находились у меня прямо за спиной. По радио передали, что видят из дрона, как идут шесть оккупантов - первая группа, а дальше в глубине спрятались еще с десяток. Я начал готовиться к контактному бою, попросил принести дополнительные патроны и гранаты…».

«Сначала услышал голоса, а затем из-за поворота окопа осторожно высунулось лицо. Я его хорошо разглядел, наши взгляды сошлись в глаза… Дальше последовали стрельбы и «обмены» гранатами. Я старался не дать им подняться для прицельного огня и броска гранаты. Поэтому россияне бросали куда-нибудь и не могли попасть в мой окоп. А я стоял довольно удобно, потому и стрелял лучше, и гранаты бросал по адресу. Как следствие, ликвидировал одного врага, другого, третьего… Другие трое начали отползать, возможно, среди них был раненый. По-видимому, они не ожидали, что их будут преследовать. А я побежал по окопу, догнал и выпустил несколько очередей. Не стал подходить и проверять, что с ними, потому что место простреливалось, и быстро отошел на свою позицию. Но из дрона видели, что они все 200. Да я и не сомневался, потому что стрелял точно…», - добавляет он.

«А вскоре по нам начал работать танк. Я присел ко дну окопа, и вот хорошо, что его углубил. Один снаряд разорвался так близко, что меня выбросило из траншеи, пошла кровь из ушей, ничего не слышал, в глазах «туман»... Ребята сразу бросились ко мне, помогли перебраться в соседний окоп. Там я оставался почти 2 часа, потому что продолжался сильный обстрел. Потом уже на точке эвакуации, где кроме меня было несколько 300, мы из-за обстрела застряли еще на 2 часа. Лишь когда стихло, легче раненые, как я, вынесли на носилках к машинам «тяжелых», и мы в конце концов смогли уехать…», - рассказывает Роман.

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Роман родом из Олевского района Житомирской области. Там сейчас его семья – жена, мама, отец и два брата. Работал электрогазосварщиком в Киеве. Когда началась полномасштабная война, в тот же день, 24.02, из столицы поздно вечером вернулся домой, переночевал и с утра пошел в РТЦК и СП. Имел за плечами срочную службу, поэтому сразу оказался востребованным и уже через несколько часов отправился в 30 ОМБр. Воевал под Горловкой, защищал Курдюмовку близ Бахмута, участвовал в контрнаступлении на Харьковщине... Теперь снова Бахмутское направление, упомянутое сражение, контузия…

«Хищник-2. Роман слышал историю героического бойца «Хищника» из 92 ОМБр, который за 30 минут боя уничтожил вражеское БМП и нескольких оккупантов, за что получил от Валерия Залужного высокие награды - «Золотой Крест» и автоматическую винтовку М4. Но «Чиназ» не сравнивает себя с «Хищником» и не мечтает об особых наградах. «Не об этом надо сейчас думать, - говорит. - Однако, как быстрее выгнать врага с нашей земли. Мы общее дело делаем — вместе к Победе!».

Пресс-центр бригады также опубликовал видео, на котором зафиксированы ключевые эпизоды боя Романа «Чиназа» против группы россиян. Этот ролик следует просмотреть и проанализировать пехотинцам – как один из уроков на тему «Действия в обороне».

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