Депутат Европарламента: Украинская армия превышает все стандарты НАТО 4 7.05.2023, 12:36

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Украинская военная сила является самой большой силой на всем демократическом европейском континенте.

Украинская армия, которая за прошлый год стала самой большой силой в Европе, уже превышает все стандарты НАТО. Такое мнение высказал депутат Европейского парламента от Литвы Андрюс Кубилюс в эфире телемарафона, передает УНИАН.

«Я считаю, что Украина превышает все стандарты НАТО. Вы доказали за прошлый год, что украинская военная сила с помощью западного вооружения является самой большой силой на всем демократическом европейском континенте», – заявил он.

По его словам, сейчас уже стоит вопрос не о том, соответствует ли Украина стандартам НАТО, а соответствуют ли стандарту, который показывает Украина, другие страны блока.

«Для нас абсолютно понятно, что не только для Украины нужно, чтобы она стала членом НАТО, для того, чтобы получила гарантии безопасности, но и для самого блока очень нужно, чтобы Украина как можно быстрее стала членом Альянса. Потому что ваш опыт и военная сила помогла бы стать НАТО сильнее», – добавил Кубилюс.

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