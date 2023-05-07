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Головоломка: лишь единицы найдут лишнюю букву за 10 секунд

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  • 7.05.2023, 12:56
  • 3,826
Головоломка: лишь единицы найдут лишнюю букву за 10 секунд

Разобраться с этой головоломкой смогут лишь люди с высоким уровнем IQ.

Головоломки являются отличным вариантом для тренировки нашего мозга. С помощью головоломок вы можете раскрыть свой потенциал и начать воспринимать вещи иначе. Вы сможете мыслить неординарно, пишет «Главред».

Оптические иллюзии развивают возможность обращать внимание на мелочи и замечать то, что ранее даже не бросалось вам в глаза.

Мы предлагаем вам разобраться с одной такой задачкой. Перед вами картинка с набором букв d. Казалось бы, там лишь набор из одной буквы, однако это не так. Вам нужно сфокусироваться и найти там лишь одну лишнюю букву. Обратите внимание на то, что они невероятно похожи между собой и визуально её не будет видно.

Стоит отметить, что разобраться с этой головоломкой меньше чем за 10 секунд смогут лишь люди с высоким уровнем IQ.

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