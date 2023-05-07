«Хотим двигаться вперед, а играем на таких огородах» 7.05.2023, 13:16

В белорусском футболе тренеры жалуются на качество полей.

После матчей очередного тура чемпионата Беларуси по футболу главные тренеры «Минска» и борисовского БАТЭ пожаловались на состояние полей, сообщают Football.by и «Прессбол».

Так, главный тренер «Минска» Сергей Яромко после матча с «Гомелем» (2:2) раскритиковал газон на СОК «Олимпийский»:

— Хорошая игра с очень достойным соперником. На ужаснейшем поле! Мы хотим двигаться вперед и развивать футбол, а играем на таких огородах. Честно говоря, у меня просто нет слов. Выражу сочувствие двум командам, которые, мучаясь на таком огороде, показали классный футбол.

Тем временем главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский остался недоволен полем в Бобруйске, где его команда обыграла «Белшину» (3:0).

— Не знаю, честно говоря, как это комментировать. На таком поле не то что в футбол играть — наверное, бегать нельзя. Как есть. Без обид, не хочу никого обидеть. Понимаю, что зима была сложная и так далее, но… Сложно что-то комментировать еще, — сказал Альшевский.

В первом тайме два футболиста БАТЭ Дмитрий Антилевский и Денис Лаптев получили повреждения и были заменены.

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