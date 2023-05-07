В Херсонской области украинские военные уничтожили группу оккупантов 7.05.2023, 13:48

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Видео.

В Херсонской области украинские воины успешно ликвидируют российских оккупантов. С помощью сброса боеприпасов с дронов на одном из островов в устье Днепра бойцы нанесли удары по позициям захватчиков. В результате у врага есть погибшие и раненые.

Зрелищное видео ударов показали в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ.

На записи видно, как украинский дрон сбрасывает на позицию российских оккупантов боеприпасы. В результате взрыва блиндаж захватчиков занимается. После этого некоторые из захватчиков убегают, другие же – вытаскивают из огня трупы оккупантов. Чтобы никто не успел спастись — украинские воины атакуют захватчиков второй раз.

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