закрыть
7 мая 2023, воскресенье, 14:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Херсонской области украинские военные уничтожили группу оккупантов

  • 7.05.2023, 13:48
  • 1,596
В Херсонской области украинские военные уничтожили группу оккупантов

Видео.

В Херсонской области украинские воины успешно ликвидируют российских оккупантов. С помощью сброса боеприпасов с дронов на одном из островов в устье Днепра бойцы нанесли удары по позициям захватчиков. В результате у врага есть погибшие и раненые.

Зрелищное видео ударов показали в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ.

На записи видно, как украинский дрон сбрасывает на позицию российских оккупантов боеприпасы. В результате взрыва блиндаж захватчиков занимается. После этого некоторые из захватчиков убегают, другие же – вытаскивают из огня трупы оккупантов. Чтобы никто не успел спастись — украинские воины атакуют захватчиков второй раз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране Артем Черников
У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип
Война доходит до Кремля
Война доходит до Кремля Владимир Фесенко
А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса