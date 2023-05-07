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Форвард «Реала» Бензема завоевал 33-й трофей в карьере

  • 7.05.2023, 14:01
Форвард «Реала» Бензема завоевал 33-й трофей в карьере

Он лидирует в рейтинге самых титулованных французских футболистов в истории.

Форвард «Реала» Карим Бензема продолжает лидировать в рейтинге самых титулованных французских футболистов в истории, передает «Трибуна».

Бензема вместе с мадридцами выиграл Кубок Испании – этот титул стал 33-м для Карима в карьере. Из них 25 он добыл в составе «Реала», 7 – выступая за «Лион» и еще 1 со сборной Франции.

На втором месте среди самых титулованных французских футболистов — Кингсли Коман с 26 трофеями. Тройку лидеров замыкает Франк Рибери, у которого 23 титула.

Бензема в этом сезоне забил 29 мячей и отдал 6 голевых в 38 матчах.

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