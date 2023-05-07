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Светлогорских «рельсовых партизан» перевели в колонии

  • 7.05.2023, 14:05
Светлогорских «рельсовых партизан» перевели в колонии

Стали известны новые адреса заключенных.

Светлогорских «рельсовых партизан» Олега Молчанова, Дмитрия Равича и Дениса Дикуна перевели в колонии в Новополоцке, Могилеве и Горках соответственно, сообщает правозащитный центр «Вясна».

31 марта Верховный суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговоры, но сроки оставили без изменений, а жалобы не удовлетворили.

Напомним, Молчанов получил 21 год колонии усиленного режима, Равич – 22, Дикун – 23 года. Они были задержаны в марте и обвинялись в поджоге релейного шкафа на перегоне Жердь — Останоковичи в Светлогорском районе 28 февраля этого года, измене государству, регистрации в плане «Перамога» и связи с BYPOL. Процесс проходил в закрытом режиме на протяжении трех месяцев.

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