Белорусские ракетчики осваивают «Точки-У» и «Полонезы» 8 7.05.2023, 14:30

2,086

В Минобороны Беларуси проинформировали об отработке ударов по условному противнику.

В Министерстве обороны проинформировали, что воинские части и подразделения ракетных войск начали отрабатывать удары по условному противнику. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что в ходе проверки боевой готовности Вооруженных Сил воинские части, а также подразделения ракетных войск приступили к выполнению задач по предназначению. В Минобороны сообщили, что военнослужащие начали отрабатывать вопросы, связанные с планированием огневого поражения вероятного противника, непрерывного управления подразделениями ракетных войск.

Кроме того, отрабатываются задачи ведения высокоманевренных действий в условиях быстроменяющейся обстановки, а также выполняют учебно-боевые задачи по подготовке и выполнению ракетных ударов.

По сообщению ТАСС, в маневрах задействованы тактические ракетные комплексы «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Полонез».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».