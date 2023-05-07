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Белорусские ракетчики осваивают «Точки-У» и «Полонезы»

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  • 7.05.2023, 14:30
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Белорусские ракетчики осваивают «Точки-У» и «Полонезы»

В Минобороны Беларуси проинформировали об отработке ударов по условному противнику.

В Министерстве обороны проинформировали, что воинские части и подразделения ракетных войск начали отрабатывать удары по условному противнику. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что в ходе проверки боевой готовности Вооруженных Сил воинские части, а также подразделения ракетных войск приступили к выполнению задач по предназначению. В Минобороны сообщили, что военнослужащие начали отрабатывать вопросы, связанные с планированием огневого поражения вероятного противника, непрерывного управления подразделениями ракетных войск.

Кроме того, отрабатываются задачи ведения высокоманевренных действий в условиях быстроменяющейся обстановки, а также выполняют учебно-боевые задачи по подготовке и выполнению ракетных ударов.

По сообщению ТАСС, в маневрах задействованы тактические ракетные комплексы «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Полонез».

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