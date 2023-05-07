Как быстро поднять себе настроение 3 7.05.2023, 14:37

3,308

Лайфхак от психолога.

Психолог-консультант Анна Стасюк и телеграм-канал «Психологическая поддержка» рассказывают о простых лайфхаках, которые помогут улучшить ваше настроение, передает ТСН.

Серотонин считается гормоном удовольствия и юмора. Шоколад, бананы, сыры, физические нагрузки, медитации и новейшие воспоминания посодействуют нашему организму в выработке серотонина.

Эндорфины являются гормонами, увеличивающими наше чувство радости, улучшающими настроение и дающими ощущение счастья. Например, когда во время тренировки в какой-то момент мы чувствуем кайф – это значит, что произошел выброс гормона эндорфина.

Когда выполнена определенная цель, например, когда ждал еду 20 минут и наконец поел с удовольствием – это все эндорфины.

Такие продукты, как шоколад, мед, пряности, картофель, морская рыба, способствуют выработке в организме эндорфина.

Дофамин является гормоном, который в большей степени связан с чувством удовлетворения и мотивации в поиске этого удовольствия. Наслаждение от удовольствия. Вырабатывается он также тогда, когда человек увлекается своими действиями, когда сбываются мечты, накануне долгожданной встречи, когда влюблен и т.д.

Начните с примитивных потребностей – употреблять пищу с удовольствием! Делайте все в удовольствие себе, и тогда гормоны счастья будут в норме!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».