На большие выходные Беларусь накрыла волна российских туристов 17 7.05.2023, 14:49

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Больше всего россиян приехало в Минск.

Как и обычно большие выходные, на объявленные в России, в Беларуси ощущается большой наплыв туристов из-за восточной границы, передает «Наша Нiва».

Такая картина не совсем уникальна, она характерна для всех последних лет. Но в этом году такой наплыв гостей с востока ощущается особенно, так как для россиян после развязывания ими войны в Украине и наложенных в связи с этим ограничений возможности внешнего туризма значительно сократились.

Даже введенный на днях белорусской стороной пограничный контроль на российско-белорусской границе если на этот процесс и повлиял, то не принципиально.

По свидетельствам жителей Минска, связанных с туристическим бизнесом, такое количество людей, например, в Троицком предместье или на Острове слез, редко когда приходится в белорусской столице видеть. Толпа в минском Верхнем городе — почти как на Староместской площади в Праге. А автобусам возле минской Ратуши негде парковаться.

Россиян в этих толпах — подавляющее большинство, что видно даже по тому, что часто можно услышать, как они с трудом читают белорусскоязычные надписи и извращают их.

По свидетельствам контактировавших с ними людей Минск россиянам нравится, отзывы на него обычно только хвалебные.

Экскурсионные туры для россиян в Беларусь обычно включают посещение не только столицы, но и Мирского и Несвижского замков. Там также сейчас отмечаются большие очереди, фото которых попадают и в интернет.

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