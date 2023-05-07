Население России аномально запило 4 7.05.2023, 15:12

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Отмечен резкий рост потребления крепкого алкоголя.

В России могут запретить продавать алкоголь с 20:00 до 11:00, поскольку в стране фиксируется резкий рост потребления крепкого алкоголя. Об этом пишет The Moscow Times.

"После резкого роста потребления крепкого алкоголя в правительстве задумали ужесточить ограничения на его продажу. Минздрав рассматривает возможность запрета на реализацию крепких напитков с 20:00 до 11:00, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет ведомства за 2022 год", - говорится в сообщении.

Сейчас купить алкоголь в магазинах можно с 8:00 до 23:00, однако регионы часто устанавливают более жесткие ограничения. Например, в Тюменской области нельзя купить алкогольные напитки с 21:00 до 8:00, а в Санкт-Петербурге — с 22:00 до 11:00.

Кроме того, Минздрав предлагает повысить минимальный возраст продажи крепких напитков с 18 лет до 21 года, а также позволить муниципалитетам ограничивать продажу алкоголя в выходные и праздники.

В отчете министерства указывается, что продажи алкоголя на душу населения в 2022 году превысили плановое значение: в среднем каждый гражданин России выпил 6,44 литра чистого спирта. План властей составлял 6,22 литра.

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