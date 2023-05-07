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Украина начала получать израильские радары для предупреждения о ракетных ударах

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  • 7.05.2023, 15:24
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Украина начала получать израильские радары для предупреждения о ракетных ударах

Фотофакт.

Украина начала получать радары производства израильской компании RADA Electronic Industries для системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщает Israel Defense.

Как отмечается, Украина получит партию из 16 радаров RADA, которые будут использоваться для обнаружения и предупреждения атак российских ракет.

Подчеркивается, что передача таких радаров требует одобрения Минобороны Израиля.

Первое фото трех радаров RADA на территории Украины опубликовал в Twitter израильский волонтер Natan Flayer.

Сообщается, что радары RADA используются израильской системой безопасности для идентификации и классификации самолетов и ракет. Радары подключены к системе оповещения, предупреждающей жителей полигона, которым угрожает опасность, о необходимости укрыться.

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